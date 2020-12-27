Курс биткоина вновь обновил исторический максимум

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Цена биткоина снова обновила исторический максимум, превысив отметку в 27 тысяч долларов. Об этом в воскресенье, 27 декабря, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 биржам.

По состоянию на 09:05 по московскому времени биткоин дорожает на 9,85 процента — до 27 232 долларов.

Также на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09:01 по московскому времени цена биткоина установилась на отметке 27 215 долларов.

Прошлой ночью стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов.

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