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СМИ: Мужчина с пистолетом пытался совершить нападение на банк в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Мужчина с пистолетом пытался совершить нападение на банк в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали приезжего, который в маске с пистолетом попытался совершить нападение на банк в центре столицы. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что организация находится на улице Гарибальди. Злоумышленник — безработный 29-летний житель Киргизии — оказал сопротивление полицейским при задержании.

Ранее сообщалось, что вечером 22 декабря в помещение банка в Москве вошел неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать ему денежные средства. Мужчина произвел выстрелы и скрылся с места происшествия, ничего не взяв.

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