«Я сидячая»: Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем

/ Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. По словам мастера спорта СССР, из-за этого ей пришлось перестраивать дом.

Она заявила, что из-за плохого самочувствия стало сложно подниматься по лестнице. Поэтому Тарасова решила принять участие в передаче «На дачу!», чтобы специалисты помогли перестроить под нее загородный дом. Спальню она попросила обустроить на заброшенной и заваленной вещами веранде.

— У меня нога болит, и спина. Я сидячая. Поэтому хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж, — уточнила Тарасова.

Команда передачи снесла старое помещение и построила новое, используя современные материалы, способные сохранять тепло. В комнату также добавили элементы декора из коллекции художника-модельера Валентина Юдашкина.

Читайте также: «Очень страшно»: Тарасова отреагировала на решение CAS по спору WADA и РУСАДА