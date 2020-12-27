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«Я сидячая»: Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем
/ Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва»

«Я сидячая»: Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем

Юлия Ямпольская

Звезды

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. По словам мастера спорта СССР, из-за этого ей пришлось перестраивать дом.

Она заявила, что из-за плохого самочувствия стало сложно подниматься по лестнице. Поэтому Тарасова решила принять участие в передаче «На дачу!», чтобы специалисты помогли перестроить под нее загородный дом. Спальню она попросила обустроить на заброшенной и заваленной вещами веранде.

— У меня нога болит, и спина. Я сидячая. Поэтому хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж, — уточнила Тарасова.

Команда передачи снесла старое помещение и построила новое, используя современные материалы, способные сохранять тепло. В комнату также добавили элементы декора из коллекции художника-модельера Валентина Юдашкина.

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