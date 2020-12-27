Модель в США спаслась от нападения благодаря ругани на русском языке

Фото: instagram.com/anyalesun

Модель Анну Лесун спасли от нападения в Нью-Йорке ругательства на русском языке. Об этом девушка рассказала в личном аккаунте Instagram в разделе Stories.

Во время прогулки с собакой к Анне подошел неизвестный и попросил денег. Модель отказала, после чего мужчина начал ей угрожать.

— Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском, — рассказала Лесун.

Нападавший не ожидал такой реакции, поэтому просто обозвал девушку и ушел. Лесун добавила, что после произошедшего задумалась об уроках самообороны.

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