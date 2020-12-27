Два человека пострадали в результате ДТП с участием такси на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Автомобиль такси врезался в мачту освещения на юго-западе столицы. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Водителя и пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, передает РИА Новости.

На данный момент по факту аварии проводится проверка.

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