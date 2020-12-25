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ДТП с трактором и «газелью» произошло на Волгоградском проспекте в Москве
Фото: mos.ru/Максим Денисов

ДТП с трактором и «газелью» произошло на Волгоградском проспекте в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 17 Карта всех событий

Трактор и «газель» столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве. О происшествии сообщил департамент транспорта столицы в пятницу, 25 декабря.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 17. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение частично затруднено.

— Перекрыта правая и средняя полосы в сторону центра, — указано в сообщении Дептранса в Telegram.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью.

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