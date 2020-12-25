Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

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Несколько пострадавших в крупном ДТП под Рязанью находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Об этом министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил в пятницу, 25 декабря.

Ранее стало известно, что примерно в три часа ночи в пятницу автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области. В машине находились 26 человек, включая двух водителей. В результате автокатастрофы погибли четыре человека, в том числе один из водителей. По информации полиции, еще 11 пассажиров пострадали, из них трое попали реанимацию. В СК заявили о 13 пострадавших, среди них дети.

Глава областного минздрава уточнил состояние нескольких участников аварии.

— Из поступивших трое находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. И семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, — приводит РИА Новости слова Прилуцкого.

Все пострадавшие были госпитализированы в Скопинский межрайонный медицинский центр. Далее медики начали их транспортировку в Рязань — в областную детскую больницу и взрослую областную больницу.

В региональном управлении МВД РФ считают, что ДТП произошло из-за водителя. 32-летний житель Волгоградской области не справился с управлением, поскольку уснул за рулем, в результате чего транспорт выехал в кювет и опрокинулся. Правоохранители завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. В настоящее время эксперты устанавливают личности троих погибших мужчин.

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