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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
Фото: depositphotos.com

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Причиной ДТП в Рязанской области, где опрокинулся автобус, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказали в пресс-службе МВД России по Рязанской области.

Отмечается, что 32-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус въехал в кювет и опрокинулся, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 25 декабря на 247-м километре трассы Р22 «Каспий». Всего в автобусе было 26 человек. По данным МЧС России по Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. В результате ДТП погибли три человека, 12 пассажиров пострадали. Среди пострадавших есть трое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии. Трое пострадавших находятся в реанимации.

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ДТП с автобусомРязанская областьМВД
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