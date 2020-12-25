Число пострадавших при ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 12

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области выросло до 12. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказали в пресс-службе МЧС России по Рязанской области.

По данным МЧС, в результате аварии погибли не четыре человека, а три. Среди 12 пострадавших есть трое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на 247-м километре трассы Р-22. Всего в автобусе было 26 человек. По данным МЧС России по Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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