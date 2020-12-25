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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 13
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 13

Юлия Ямпольская

Происшествия

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области увеличилось до 13. Об этом сообщает ГУ СК РФ по региону в пятницу, 25 декабря.

По данным ведомства, травмы также получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет.

Инцидент произошел 25 декабря на 247-м километре трассы Р22 «Каспий». По данным МЧС России по Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград.

Дорога на участке трассы Р22 в Скопинском районе Рязанской области, где перевернулся автобус, была очищена и обработана, сообщает правительство региона. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным, погибли четыре человека.

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