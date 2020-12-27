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Онлайн-экскурсия по музею Пушкина появилась на платформе #Москвастобой
Фото: youtube.com / Российская государственная детская библиотека

Онлайн-экскурсия по музею Пушкина появилась на платформе #Москвастобой

Никита Абрамов

Город

Видеоэкскурсия «Пушкин forever, или Будь заодно с гением» появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Онлайн-прогулка расскажет о жизни и творчестве поэта, а также о его современниках.

В экспозиции «А. С. Пушкин и его эпоха» представлено более четырех тысяч экспонатов: от книг и рукописей до предметов мебели.

— В музее также представлен воссозданный кабинет А. С. Пушкина. Там можно увидеть перо великого поэта и рукопись от 19 октября 1836 года, — сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также во время экскурсии будут звучать отрывки из произведений великого писателя.

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музей имени А. С. ПушкинаМоскваонлайн-выставка
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