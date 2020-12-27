Москвичам рассказали, как изменятся автобусные маршруты в новогодние праздники

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лавриненко Карта всех событий

В период с 26 декабря в столице изменится автобусный маршрут № 788. Так, после остановки «11-й квартал Люберецких полей» автобусы будут заворачивать на улицу Лавриненко и далее следовать до 13-го квартала Люберецких полей.

Также с 26 декабря на северо-востоке Москвы продлится маршрут № 23: от Юрловского проезда будет следовать до жилого комплекса «Юрлово». В обоих направлениях автобусы будут проходить через станцию метро «Отрадное». Также поменяется схема движения в районе станции «Тимирязевская». После улицы Комдива Орлова транспорт будет ходить в обоих направлениях через улицу Милашенкова, станцию «Фонвизинская», улицы Добролюбова, Гончарова и Яблочкова до метро «Тимирязевская».

На западе столицы 26 декабря автобусы № 104, 116 и 130 будут курсировать по графику будней, а 31 декабря — по расписанию выходных.

Кроме того, 26 декабря на маршруте № 653 запустят короткие рейсы от остановки «Лес» до станции «Фили». Эти рейсы не будут работать 31 декабря.

На северо-западе Москвы в период с 29 декабря восстанавливаются прежние маршруты автобусов и электробусов № 155, 800, Т20, Т21, Т35, Т65 и Т86 по проспекту Маршала Жукова на участке между станцией МЦК Хорошево и улицей Народного Ополчения. Временный маршрут автобуса № 48к «Силикатный завод» — «Улица Демьяна Бедного» прекратит свою работу.

С 30 декабря на юго-западе столицы автобусы № 786 и С5, следуя от остановки от метро «Академической», перед поворотом на улицу Гримау будут разворачиваться на улице Дмитрия Ульянова во временном проезде в районе домов 25 и 28.

Во время новогодних праздников в Новой Москве изменится время работы автобусных маршрутов. Так, 31 декабря последние автобусы МЦ1 отправятся от станции метро «Лесопарковая» в 14:35, от Многофункционального миграционного центра УФМС — в 16:10. На маршруте № 1004 изменится время отправления фиксированных рейсов от миграционного центра: 16:10 и 16:30 вместо 20:30 и 20:50.

В праздники, в период с 1 по 8 января 2021 года, маршрут автобуса МЦ1 работать не будет.

В центре столицы 31 декабря с 23:00 автобус М5 поедет от Нагорного бульвара до улицы Балчуг. В это же время автобусы маршрута № 158 проследуют без заезда на Большой Москворецкий мост и улицу Варварку.

Остановка около станции метро «Китай-город» в сторону 3-го Павелецкого проезда для автобуса № 158 переносится с улицы Варварки на Старую площадь, к выходу из метро № 8, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 31 декабря также остановка «Станция Шелепиха» для автобусов №4, 69, 152, 869, Т54, Т66, С43 переносится на 74 метра вперед.

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