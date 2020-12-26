Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на севере Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на севере столицы. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что электробусы стали ходить по маршрутам № 167 и 170. Теперь для 430 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино и Дмитровский появился тихий и современный вид транспорта.

Ранее Дептранс сообщил, что с 29 декабря в столице восстанавливаются некоторые маршруты автобусов и электробусов.

Читайте также: Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году