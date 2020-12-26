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Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на севере Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на севере Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на севере столицы. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что электробусы стали ходить по маршрутам № 167 и 170. Теперь для 430 тысяч жителей районов Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино и Дмитровский появился тихий и современный вид транспорта.

Ранее Дептранс сообщил, что с 29 декабря в столице восстанавливаются некоторые маршруты автобусов и электробусов.

Читайте также: Новые маршруты общественного транспорта появятся в Москве в 2021 году

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