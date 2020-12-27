Ученые нашли диету, способную продлить жизнь

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Ученые выяснили, что средиземноморская диета способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщило Daily Express.

Специалисты установили, что если придерживаться этой диеты на протяжении 12 месяцев, можно вызвать положительные изменения в микрофлоре кишечника, а также улучшения функций головного мозга.

Основные принципы средиземноморской диеты: обилие фруктов и овощей, сокращение в рационе количества мяса и увеличение — рыбы, а также замена сливочного масла на оливковое.

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