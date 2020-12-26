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Диетолог дала советы, как похудеть после Нового года
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог дала советы, как похудеть после Нового года

Елена Плешивцева

Здоровье

Диетолог Марият Мухина дала советы, как похудеть после Нового года, в беседе с Nation News.

Эксперт отметила, что посленовогодняя диета должна содержать как суточную норму белка, так и углеводов, которые содержатся в овощах и фруктах с низким гликемическим индексом. Диетолог уточнила, что низкий гликемический индекс имеют практически все фрукты, кроме бананов и винограда.

— Источниками аминокислот являются не капуста или петрушка, а продукты, содержащие белки. Это мясо, рыба, курица, морепродукты, творог, соевые продукты, которые содержат в своей массе от 20 до 30 процентов чистого белка, — уточнила Мухина.

Специалист советует съедать овощей и фруктов в день около 600 граммов.

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диетасовет экспертаНовый год
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