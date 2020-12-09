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«Возникает коллапс»: врач объяснила, почему опасно голодать перед новогодней ночью
Фото: Скриншот из YouTube «Праздничный стол. Закуски для фуршета»

«Возникает коллапс»: врач объяснила, почему опасно голодать перед новогодней ночью

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, почему нельзя воздерживаться от пищи 31 декабря, а затем набрасываться на угощения на новогоднем застолье.

Эксперт отметила, что во время голода у человека не сокращается желчный пузырь и, следовательно, желчь не отходит. Она становится густой и неспособной справиться с жирной пищей.

— И тут возникает коллапс, грубо говоря. Чрезмерное количество еды стимулирует сокращение желчного пузыря, желчь очень вязкая, густая. Возникает болевой синдром. Если у вас еще и камни есть, это может проявиться болями, температурой, рвотой, тошнотой и даже желтухой, — пояснила Дианова телеканалу «Звезда».

Особенно такая ситуация может навредить тем, кто пытался похудеть перед праздниками, серьезно ограничивая свой рацион.

Так, врач порекомендовала придерживаться в канун Нового года своего обычного режима питания.

Читайте также: Диетолог объяснила, почему не стоит худеть перед Новым годом

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