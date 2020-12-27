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Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в российских школах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в российских школах

Юлия Ямпольская

Образование

Советники по воспитательной работе появятся в школах десяти пилотных российских регионов с 11 марта 2021 года. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он рассказал, что сотрудники будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей. По словам министра, данная поддержка является важной для педагогов и для тех, кто занимается школьниками в части организации воспитания, передает «Российская газета».

— С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители — 810 тысяч — ежемесячно уже получают надбавку в размере пяти тысяч рублей. При этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в размере 15 тысяч рублей, — рассказал Кравцов.

Ранее новую должность в школах России анонсировал заместитель министра просвещения Денис Грибов. Основной деятельностью этих специалистов станут организация воспитательной работы, а также взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках работы школ.

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