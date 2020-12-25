Кравцов допустил, что ученики 6–11-х классов столичных школ вернутся к занятиям после праздников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минпросвещения России и Департамент образования Москвы договорились, что при условии благоприятной эпидемиологической ситуации 6–11-е классы московских школ вернутся к очным занятиям после зимних каникул. Об этом заявил в пятницу, 25 декабря, министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Если ситуация позволит — определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, — то и в Москве после зимних каникул 6–11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения, — рассказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Также министр просвещения отметил, что только два процента школ в России находятся на карантине.

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