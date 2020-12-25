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Департамент образования Москвы объяснил, от чего будет зависеть переход на очное обучение
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Департамент образования Москвы объяснил, от чего будет зависеть переход на очное обучение

Юлия Ямпольская

Город

Перевод столичных школьников на очное обучение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что дистанционный формат обучения был организован до конца второй четверти, а в школах с модульным режимом обучения — до окончания третьего модуля, передает РИА Новости.

— Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнет улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что дистанционный формат обучения в сложившейся эпидемиологической ситуации является временной вынужденной мерой, которая в первую очередь направлена на защиту здоровья детей, родителей, старших членов семей и учителей от коронавируса.

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