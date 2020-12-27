«Глаз не оторвать»: Елизавета Боярская показала отца без шляпы и усов
Елизавета Боярская поделилась с подписчиками фотографиями отца, на которых он запечатлен без шляпы и усов. Актриса выложила их в разделе Stories на личной странице в Instagram.
Самыми интересными из фотографий оказались снимки 20-летнего Михаила Боярского без шляпы и усов.
— Папа — красавчик. Тут вообще глаз не оторвать, — подписала фото Елизавета.
Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения отца. Михаилу Боярскому 26 декабря исполнился 71 год.
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