«Глаз не оторвать»: Елизавета Боярская показала отца без шляпы и усов

Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

Елизавета Боярская поделилась с подписчиками фотографиями отца, на которых он запечатлен без шляпы и усов. Актриса выложила их в разделе Stories на личной странице в Instagram.

Самыми интересными из фотографий оказались снимки 20-летнего Михаила Боярского без шляпы и усов.

— Папа — красавчик. Тут вообще глаз не оторвать, — подписала фото Елизавета.

Фото: instagram.com/lizavetabo

Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения отца. Михаилу Боярскому 26 декабря исполнился 71 год.

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