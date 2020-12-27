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«Глаз не оторвать»: Елизавета Боярская показала отца без шляпы и усов
Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

«Глаз не оторвать»: Елизавета Боярская показала отца без шляпы и усов

Никита Абрамов

Звезды

Елизавета Боярская поделилась с подписчиками фотографиями отца, на которых он запечатлен без шляпы и усов. Актриса выложила их в разделе Stories на личной странице в Instagram.

Самыми интересными из фотографий оказались снимки 20-летнего Михаила Боярского без шляпы и усов.

— Папа — красавчик. Тут вообще глаз не оторвать, — подписала фото Елизавета.

«Глаз не оторвать»: Елизавета Боярская показала отца без шляпы и усовФото: instagram.com/lizavetabo

Снимки актриса опубликовала в честь дня рождения отца. Михаилу Боярскому 26 декабря исполнился 71 год.

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дочьМихаил БоярскийЕлизавета Боярская
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