Адвокат Петросяна рассказал о долгах юмориста из-за Степаненко

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна, рассказал о долгах юмориста за квартиру, в которой проживает его бывшая жена Елена Степаненко.

— Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать: оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но как бы не так! — рассказал Жорин.

В итоге накопилась задолженность в несколько сотен тысяч, которую Петросян погасил самостоятельно, рассказал юрист в интервью Пятому каналу.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между Петросяном и Степаненко рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой.

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