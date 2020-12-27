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«Как девочка»: Пегова поразила поклонников стройной фигурой в обтягивающем костюме
Фото: instagram.com/pegovairina

«Как девочка»: Пегова поразила поклонников стройной фигурой в обтягивающем костюме

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Ирина Пегова опубликовала фотографию, на которой похвасталась перед подписчиками стройной фигурой. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке артистка запечатлена в спортивном облегающем костюме в спа-отеле. Как отметила знаменитость, в последнее время она правильно питается, релаксирует и шлифует свое тело.

Здесь все такие красивые, потому что думают и о том как качественно улучшить свою жизнь, стать более здоровыми , продуктивными и Счастливыми! — написала Пегова.

Поклонники оценили стройную фигуру звезды и осыпали ее комплиментами.

«Результат виден, вы в отличной форме!», «Ирина, отлично выглядите! Перепутала вас с дочерью»,«Теперь нам нужен рецепт вашей волшебной диеты»,«Как девочка вы» — отметили фолловеры.

Ранее она призналась подписчикам, что по сей день стесняется делать селфи на глазах у других людей.

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идеальная фигурафотоИрина Пегова
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