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Прилучный почти налысо побрился ради новой роли
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Прилучный почти налысо побрился ради новой роли

Никита Абрамов

Звезды

Актер Павел Прилучный почти налысо побрился перед Новым годом ради новой роли. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

— С наступающим! — подписал актер.

Такие изменения в образе связаны с тем, что звезде сериала «Мажор» предложили новую роль в пока неизвестном проекте. На съемочной площадке Прилучному придется носить парики, перед примеркой которых его и побрили.

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