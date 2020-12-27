Прилучный почти налысо побрился ради новой роли

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный почти налысо побрился перед Новым годом ради новой роли. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

— С наступающим! — подписал актер.

Такие изменения в образе связаны с тем, что звезде сериала «Мажор» предложили новую роль в пока неизвестном проекте. На съемочной площадке Прилучному придется носить парики, перед примеркой которых его и побрили.

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