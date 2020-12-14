Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пластический хирург объяснил быстрое восстановление Прилучного после драки
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Пластический хирург объяснил быстрое восстановление Прилучного после драки

Юлия Ямпольская

Звезды

Недавно актер Павел Прилучный опубликовал фото после драки в Калининграде. Пластический хирург Теймур Кулиев рассказал, мог ли артист так быстро восстановиться и показать снимок фанатам.

По словам специалиста, при отсутствии серьезных травм, за три недели можно выглядеть хорошо. Врач отметил, что у Прилучного были повреждены кости носа.

— Передо мной есть фотография его со сломанными костями носа и скулы с гематомой. Если бы он был в таком состоянии, как на фотографии, то через три недели выглядел бы хорошо, — цитирует Кулиева Пятый канал.

Ранее артист впервые появился на публике после операции на лице.

Напомним, в ноябре в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная — Мирослава Карпович.

Читайте также: «Боялась, что не смогу заработать»: Муцениеце рассказала о времени после расставания с Прилучным

операциядракаПавел Прилучный
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте