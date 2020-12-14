Пластический хирург объяснил быстрое восстановление Прилучного после драки

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Недавно актер Павел Прилучный опубликовал фото после драки в Калининграде. Пластический хирург Теймур Кулиев рассказал, мог ли артист так быстро восстановиться и показать снимок фанатам.

По словам специалиста, при отсутствии серьезных травм, за три недели можно выглядеть хорошо. Врач отметил, что у Прилучного были повреждены кости носа.

— Передо мной есть фотография его со сломанными костями носа и скулы с гематомой. Если бы он был в таком состоянии, как на фотографии, то через три недели выглядел бы хорошо, — цитирует Кулиева Пятый канал.

Ранее артист впервые появился на публике после операции на лице.

Напомним, в ноябре в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная — Мирослава Карпович.

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