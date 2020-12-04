Прилучный впервые появился на публике после операции на лице
Актер Павел Прилучный впервые появился на публике после выхода из больницы, куда попал с травмами, полученными в драке в Калининграде. Он посетил премьеру комедии «Комета Галлея», в которой сам снимался.
На своей странице в Instagram в разделе Stories знаменитость опубликовал фото, на котором позирует на фоне афиши картины.
— Вашего папу и тут, и там показывают, — подписал актер снимок, немного перефразировав цитату из мультфильма «Зима в Простоквашино».
Лицо Прилучного на снимке почти полностью закрыто черной маской и темными очками, но даже под ними видны похожие на синяки тени.
Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.
После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.
Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная Мирослава Карпович.
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