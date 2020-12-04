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Прилучный впервые появился на публике после операции на лице
Павел Прилучный опубликовал свежий снимок / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Прилучный впервые появился на публике после операции на лице

Юлия Курганова

Звезды

Актер Павел Прилучный впервые появился на публике после выхода из больницы, куда попал с травмами, полученными в драке в Калининграде. Он посетил премьеру комедии «Комета Галлея», в которой сам снимался.

На своей странице в Instagram в разделе Stories знаменитость опубликовал фото, на котором позирует на фоне афиши картины.

— Вашего папу и тут, и там показывают, — подписал актер снимок, немного перефразировав цитату из мультфильма «Зима в Простоквашино».

Лицо Прилучного на снимке почти полностью закрыто черной маской и темными очками, но даже под ними видны похожие на синяки тени.

Прилучный впервые появился на публике после операции на лицеФото: instagram.com/bugevuge/

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная Мирослава Карпович.

Читайте также: СМИ сообщили, что Прилучный подал в полицию заявление о нападении

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