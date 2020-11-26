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СМИ сообщили, что Прилучный подал в полицию заявление о нападении
Фото: YouTube.com / PEOPLETALK TV

СМИ сообщили, что Прилучный подал в полицию заявление о нападении

Юлия Захарова

Звезды

Актер Павел Прилучный направил заявление о нападении в ночном клубе в полицию Калининградской области. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, полицейские намерены провести опрос и изъять документы, в которых описаны полученные травмы. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

— Если верить тому, что было опубликовано, — актер получил травмы средней степени тяжести. Пока в МВД данные, что это была драка, — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо.

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