Цена биткоина вновь побила исторический максимум, превысив 28 тысяч долларов

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Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил 28 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

По данным сайта, биткоин дорожает более чем на 13 процентов — до 28 119 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 13,65 процента — до 28 090 долларов.

Отмечается, что на долю биткоина приходится примерно 71 процент всего глобального рынка криптовалют.

По словам директора центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, преодоление биткоином отметки в 28 тысяч долларов за монету закономерно и ожидаемо, передает РИА Новости.

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