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Школьники из регионов могут получить возможность учиться в московских школах дистанционно
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Школьники из регионов могут получить возможность учиться в московских школах дистанционно

Евгения Звощик

Образование

Школьники из российских регионов могут получить возможность обучаться в московских школах в дистанционном формате. Подобный вариант может быть рассмотрен в перспективе. Об этом рассказала заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталья Киселева в воскресенье, 27 декабря.

Она уточнила, что для этого варианта требуется много регламентов, правил и путей организации. По ее слова, опыт дистанционного обучения, полученный в 2020 году, «в перспективе будет рассмотрен».

При этом Киселева уточнила, что речь идет не о полном обучении, а о дистанционных курсах в другой школе.

— Я думаю, что постепенно в эту сторону образование будет идти, как мы видим, и в вузах, — пояснила замглавы департамента в эфире радиостанции «Вести FM».

Кроме того, она отметила, что дистанционное образование не сможет заменить очное, но будет являться дополнительным к традиционному проведению уроков. Например, его можно использовать, когда ребенок находится на спортивных сборах, на лечении, во время непогоды и в других похожих ситуациях.

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