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Анастасия Ракова рассказала, когда в Москве отменят дистанционное обучение для школьников
Фото предоставлено пресс-службой заммэра Москвы по вопросам социального развития

Анастасия Ракова рассказала, когда в Москве отменят дистанционное обучение для школьников

Юлия Ямпольская

Город

Дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов в столице отменят, когда эпидемиологическая ситуация в городе начнет улучшаться. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эту меру приняли для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом.

— Как только ситуация в Москве стабилизируется или как минимум не будет ухудшаться, мы точно отменим дистанционное образование. У нас не было выбора между дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости и, соответственно, необходимостью принятия других мер. Например, закрытия отдельных секторов экономики, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра столицы.

Напомним, с 19 октября на дистанционное обучение в столице перешли порядка 500 тысяч учеников 6–11-х классов. В организации работы помогла Московская электронная школа (МЭШ), которую серьезно доработали с весны 2020 года. В проект встроили систему видео-конференц-связи, увеличили образовательный контент, добавили видеоуроки и самодиагностику.

Анастасия Ракова подчеркнула, что после выхода в очный режим будут отработаны моменты, связанные с дополнительными занятиями в школе, а также углубленным изучением отдельных предметов.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов столичных школ продлили до конца года.

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