Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Дорожная улица, 20к1 Карта всех событий

Четыре автомобиля, в том числе такси, столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 27 декабря.

Инцидент произошел на Дорожной улице, 20, корпус 1.

— Детали уточняются. Будьте внимательны, занят левый ряд в сторону ТТК, — уточняется в сообщение.

Добавляется, что для движения свободен один правый ряд.

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