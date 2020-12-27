Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Россия, Москва, Дорожная улица, 20к1Карта всех событий
Четыре автомобиля, в том числе такси, столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 27 декабря.
Инцидент произошел на Дорожной улице, 20, корпус 1.
— Детали уточняются. Будьте внимательны, занят левый ряд в сторону ТТК, — уточняется в сообщение.
Добавляется, что для движения свободен один правый ряд.
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