Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, Дорожная улица, 20к1Карта всех событий

Четыре автомобиля, в том числе такси, столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 27 декабря.

Инцидент произошел на Дорожной улице, 20, корпус 1.

— Детали уточняются. Будьте внимательны, занят левый ряд в сторону ТТК, — уточняется в сообщение.

Добавляется, что для движения свободен один правый ряд.

Читайте также: Два человека пострадали в результате ДТП с участием такси на юго-западе Москвы

ДТП с участием таксиМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте