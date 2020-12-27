Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло навостоке Турции в провинции Элязыг. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны в воскресенье, 27 декабря.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, информации о жертвах или разрушениях не поступало, передает Интерфакс.

Напомним, в январе 2020-го в Элязыге произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате данного происшествия в этой и соседней провинции Малатье погиб 41 человек.

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