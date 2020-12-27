Один человек погиб в результате стрельбы на съемках клипа в США

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Один человек погиб в результате стрельбы на съемках музыкального клипа в американском городе Линн штата Массачусетс. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел около 17:35 по местному времени. Также стало известно, что пять человек пострадали. Раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при стрельбе в американском городе Роксфорд штата Иллинойс.

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