Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Берлине
В Берлине во время стрельбы пострадали четыре человека. Об этом сообщает таблоид Bild в субботу, 26 декабря.
По данным СМИ, стрельба произошла в районе Берлина Кройцберг утром в субботу.
Ранее сообщалось о троих пострадавших. Немецкая полиция находится на месте случившегося и ведет поиски участников конфликта. В операции задействовали вертолет.
Ранее сообщалось, что расстрелянная из пистолета в Москве девушка скончалась в больнице.
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