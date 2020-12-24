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СМИ: Расстрелянная в Москве девушка умерла
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: Расстрелянная в Москве девушка умерла

Юлия Курганова

Происшествия

Расстрелянная в столице девушка умерла. Пистолет, из которого ее убил неизвестный, обнаружили в подвальной яме дома на улице Профсоюзной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также около пистолета были найдены самодельные патроны девятого калибра.

Уточняется, что 30-летняя москвичка была хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. Она руководила танцевальной школой и сотрудничала со многими звездами шоу-бизнеса.

Накануне вечером девушку расстреляли, когда она возвращалась домой с работы. По предварительной информации, неизвестный сделал это из мести — танцовщица отвергла его ухаживания.

Ранее в СК сообщили подробности стрельбы в женщину на западе Москвы. Мужчина выстрелил в голову бывшей жене на западе Москвы, женщину экстренно доставили в больницу.

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