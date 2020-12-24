В СК сообщили подробности стрельбы в женщину на западе Москвы
Мужчина выстрелил в голову бывшей жене на западе Москвы, женщину экстренно доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве в четверг, 24 декабря.
Так, по данным следствия, 23 декабря мужчина находился около жилого дома на улице Беловежская в Москве. Он выстрелил в голову экс-супруге, с которой находился в конфликте.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».
В настоящее время следствие принимает меры к задержанию стрелявшего.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадала 30-летняя Наталья П. В нее стрелял отвергнутый возлюбленный, который почти месяц выслеживал ее. Мужчина подкараулил свою бывшую избранницу и два раза выстрелил в нее из пистолета Макарова.
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