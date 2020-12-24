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Появилось видео с места стрельбы в девушку на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Появилось видео с места стрельбы в девушку на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Появилось видео с места нападения на девушку на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, москвичка получила тяжелое ранение.

Пострадавшей оказалась 30-летняя Наталья П. В нее стрелял отвергнутый возлюбленный, который почти месяц выслеживал ее. Мужчина подкараулил свою бывшую избранницу и два раза выстрелил в нее из пистолета Макарова. Орудие преступления и гильзы были обнаружены на месте происшествия.

Пострадавшая перенесла клиническую смерть, в настоящее время за ее жизнь борются медики, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о броске гранаты. Впоследствии эта версия не подтвердилась, речь идет о стрельбе.

Кроме того, уточняется, что в момент нападения пострадавшая подходила к подъезду с двумя подругами, девушки не пострадали.

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