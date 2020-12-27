Три человека погибли при стрельбе в штате Иллинойс

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Три человека погибли при стрельбе в американском городе Роксфорд штата Иллинойс. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает телеканал CBS Chicago.

Уточняется, что полицейских вызвали в 18:55 по местному времени. По словам правоохранителей, стрельба зафиксирована как внутри здания, так и снаружи. «Единственного причастного» на данный момент задержали, добавил телеканал.

Также стало известно, что в результате стрельбы ранили еще троих человек.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате стрельбы в Берлине.

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