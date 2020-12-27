Пожар произошел на угольном разрезе в Хакасии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Усть-Абаканском районе Хакасии около 40 сотрудников МЧС тушат начавшийся пожар на угольном разрезе. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

— В 18:22 (14:22 мск) 27.12.2020 г. поступила информация о возгорании в здании на территории угольного разреза в МО Усть-Абаканский район, объявлен повышенный ранг вызова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению возгорания привлекли 38 человек и 12 единиц техники.

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