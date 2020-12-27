Пожар произошел на угольном разрезе в Хакасии
В Усть-Абаканском районе Хакасии около 40 сотрудников МЧС тушат начавшийся пожар на угольном разрезе. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.
— В 18:22 (14:22 мск) 27.12.2020 г. поступила информация о возгорании в здании на территории угольного разреза в МО Усть-Абаканский район, объявлен повышенный ранг вызова, — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению возгорания привлекли 38 человек и 12 единиц техники.
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