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Минюст планирует оптимизировать систему учреждений ФСИН по России
Фото: Пресс-служба ФСИН

Минюст планирует оптимизировать систему учреждений ФСИН по России

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Министерство юстиции РФ планирует пересмотреть структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), многие из которых стали неэффективными на фоне сокращения численности заключенных. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко.

Он уточнил, что Минюст совместно со ФСИН начали разрабатывать генеральную схему учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС).

— Она позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений, — уточнил Чуйченко.

Кроме того, по его словам, одновременно будет решаться вопрос о выводе учреждений ФСИН из городов. Министр пояснил, что часто данные учреждения расположены в городах и других населенных пунктах, что создает определенный дискомфорт местным жителям.

Он также сообщил, что за последние десять лет число людей, находящихся в учреждениях УИС, сократилось на 40 процентов. На сегодняшний день в 923 учреждениях ФСИН содержатся 486 тысячи человек. При этом количество учреждений ФСИН за тот же период сократилось на 13 процентов, передает ТАСС.

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