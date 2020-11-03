Назван минимальный размер штрафа для россиян в новом КоАП

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко во вторник, 3 ноября.

По его словам, были изменены санкции, которые составляли 100–300 рублей.

— Теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей, — сказал Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что по некоторым санкциям размер штрафа был уменьшен. При этом проект в целом будет «гуманизирован». Эти действия направлены на предотвращение правонарушений, а не на выполнение «карательной функции», подчеркнул министр.

Кроме того, Константин Чуйченко заявил, что увеличилось количество составов правонарушений, когда граждане смогут получить скидку 50 процентов.

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