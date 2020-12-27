Названы главные способы предотвратить похмелье

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Эксперт Национальной службы здравоохранения и специалист по вопросам гидратации Ник Хирд перечислил способы, которые позволят избежать похмелья.

В частности, он посоветовал вовремя пить воду — перед употреблением алкоголя, для того чтобы «дать фору организму». Кроме того, необходимо чередовать воду и спиртное.

Хирд пояснил, что после празднования лучше не усердствовать с питьем, поскольку частые походы в туалет могут нарушить режим сна — из-за этого утреннее самочувствие станет только хуже.

Также выпивку не стоит сочетать с газированными напитками, которые только усугубляют всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Наиболее важным и очевидным правилом, которые многие игнорируют, Хирд назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.

Помимо этого, эксперт дал несколько советов тем, кому не удалось избежать похмелья. Так, лучшим способом облегчить недомогание является сон. Также могут помочь физические упражнения и восполнение электролитов. Если при похмелье человек также мучается от тошноты, то ему рекомендуется пить напиток с имбирем. Это поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему, пишет издание Express.

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