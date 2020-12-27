Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в главном управлении МВД по городу.

Инцидент произошел в 17:45 на улице Верхние Поля.

— По предварительным данным пострадали два человека — два водителя, — пояснили в ведомстве.

Добавляется, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

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