Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Верхние ПоляКарта всех событий
Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в главном управлении МВД по городу.
Инцидент произошел в 17:45 на улице Верхние Поля.
— По предварительным данным пострадали два человека — два водителя, — пояснили в ведомстве.
Добавляется, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Читайте также: Два человека пострадали в результате ДТП с участием такси на юго-западе Москвы