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Песков назвал ошибку Зеленского, «резанувшую» сердце Путина
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Песков назвал ошибку Зеленского, «резанувшую» сердце Путина

Евгения Звощик

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил «огромную ошибку», когда обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. По словам представителя Кремля, подобное высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.

— Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне, — подчеркнул Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на Украине проживает много таких людей.

Напомним, в январе 2020-го Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его мнению, Польша первой ощутила «сговор тоталитарных режимов».

Позже в МИД РФ назвали слова украинского президента «предательством своего же народа». Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, такие высказывания закладывают мины под конструкцию мирового порядка и решения Нюрнбергского трибунала.

Читайте также: Кремль заявил о пассивности Украины в ситуации в Донбассе

Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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