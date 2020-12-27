Кремль заявил о пассивности Украины в ситуации в Донбассе

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В Кремле заявили о пассивности Киева по поводу ситуации в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за исполнение парижских соглашений и минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины никто не брался. Об этом он рассказал в воскресенье, 27 декабря.

— Там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом и за самое главное никто за них даже не брался, — заявил пресс-секретарь в эфире «Россия 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах отношений между Россией и Украиной.

Также президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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