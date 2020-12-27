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В Минобороны заявили о возможности изменения позиции США по СНВ-3
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Минобороны заявили о возможности изменения позиции США по СНВ-3

Евгения Звощик

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3). Такое мнение выразил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в воскресенье, 27 декабря.

Он отметил, что ситуация вокруг ДСНВ складывается «не лучшим образом», поскольку все меньше времени остается до окончания срока его действия.

— В силу складывающейся политической ситуации в США не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться, — отметил Фомин в интервью «Российской газете».

Кроме того, он напомнил о том, что Москва предлагала Вашингтону продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения. Последнее бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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Минобороны РФСШАСНВ-3
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