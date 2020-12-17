«Посмотрим на практике»: Путин оценил желание Байдена продлить СНВ-3

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Желание избранного президента США Джо Байдена продлить договор СНВ-3 (также ДСНВ) хорошо известно и было услышано, но необходимо посмотреть, что из этого получится на практике. Такое мнение выразил лидер России Владимир Путин.

После своей большой пресс-конференции глава государства продолжил общение с журналистами. Его спросили, будут ли Москва и Вашингтон продлевать вышеуказанное соглашение.

— Все же слышали заявления избранного президента по поводу того, что целесообразно было бы продлить договор СНВ-3. Посмотрим, во что это выльется на практике, — приводит РИА Новости ответ Путина.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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