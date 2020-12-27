Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова поселили в «Лефортово» с украинцем Василенко

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, поместили в камеру с осужденным за шпионаж украинцем Василием Василенко. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье, 27 декабря.

По ее словам, «отношения у них (Сафронова и Василенко — прим. «ВМ») хорошие». Кроме того, Литвинович пояснила, что Сафронова вернули в обычную камеру в четверг, 24 декабря, после двухнедельного карантина, на котором тот находился из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Как уточнила Литвинович, во время карантина Сафронова не выводили мыться и гулять. Помимо этого, у него не меняли белье в камере. Это, по ее словам, нарушает правила внутреннего распорядка СИЗО.

Она добавила, что Сафронов получил сумку с 40 книгами и поблагодарил тех, кто передал их ему, сообщает Интерфакс.

Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в работе на НАТО

7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

8 июля в Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

Позднее ряд СМИ написал о блокировке банковских счетов Сафронова и членов его семьи. Однако адвокат обвиняемого Иван Павлов сказал журналистам, что его клиент, а также его родственники не жаловались на блокировку. Вместе с тем защита журналиста не исключила, что блокировки могут иметь место в будущем.

13 июля Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.

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