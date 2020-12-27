Космонавты заявили, что утечка воздуха на МКС продолжается

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Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается. Соответствующая информация следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

23 декабря экипаж МКС сообщал, что давление, ранее падавшее из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

Однако в ночь на воскресенье, 27 декабря, российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру «Звезды». Известно, что это было сделано для того, чтобы проверить герметичность помещения. Через 18 часов россиянин вновь открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за прошедшее время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Напомним, на данный момент на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Свечков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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