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Почти 20 тысяч петербуржцев остались без света из-за отключения на подстанции
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Почти 20 тысяч петербуржцев остались без света из-за отключения на подстанции

Евгения Звощик

Происшествия

Практически 20 тысяч жителей Красносельского района в Санкт-Петербург остались без света в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщили в городском управлении МЧС РФ.

Инцидент произошел из-за отключения восьми секций на подстанции Сосновая поляна. Происшествие коснулось 193 многоквартирных домов.

Уточняется, что на данный момент аварийные бригады проводят переподключение потребителей, передает РИА Новости.

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отключение электричестваСанкт-ПетербургМЧС РФ
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