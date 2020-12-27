Пожарные локализовали возгорание на территории угольного разреза в Хакасии

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Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного разреза в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС республики.

Пожар локализован в 17:06 по московскому времени.

— Пожар по повышенному рангу вызова в муниципальном образовании Усть-Абаканский район, девять километров от девятого поселка, локализован. Пострадавших нет, — цитирует слова собеседника агентства Интерфакс.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работы 40 человек и 11 единиц техники.

Напомним, вечером 27 декабря стало известно, что на территории угольного разреза в Усть-Абаканском районе Хакасии произошло возгорание. На момент ЧП был объявлен повышенный ранг вызова.

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